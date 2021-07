Ignazio Moser compie gli anni, gli auguri di Cecilia: "Il tuo sorriso è vita"

Una festa semplice, per pochi intimi, ma piena di amore e allegria quella per i 29 anni di Ignazio Moser . A cena con lui al ristorante c'erano i genitori Francesco e Carla, i nipoti, il cugino Moreno e l'immancabile Cecilia Rodriguez , da tre anni al suo fianco e sempre più innamorata. "Sorridi sempre, il tuo sorriso è vita", ha scritto l'influencer sui social in un post di auguri per il suo compagno.

Alla cena in onore di Ignazio, Cecilia era bellissima in pantaloni neri e top corto che lasciava scoperta la pancia piatta. Look super casual per il festeggiato, in t-shirt bianca e pantaloni larghi. Del resto il clima era molto informale e "semplicità" la parola d'ordine. Un'atmosfera molto rilassata e piena d'amore, con pochi fronzoli e tanto amore.

Moser e la Rodiriguez si sono "esibiti" in un siparietto improvvisato che ha fatto divertire i commensali mentre lui spendeva le candeline su una torta alla frutta che ha tagliato con una sciabola. Lo stesso strumento l'ha usato per stappare la bottiglia di chamapgne per il brindisi. Una "prodezza" non proprio riuscitissima, visto che il rimbalzo del tappo ha colpito e mandato in frantumi un vaso.

