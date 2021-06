Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, effusioni bollenti in barca a Polignano Tgcom24 1 di 28 Instagram 2 di 28 Instagram 3 di 28 Instagram 4 di 28 Instagram 5 di 28 Instagram 6 di 28 Instagram 7 di 28 Instagram 8 di 28 Instagram 9 di 28 Instagram 10 di 28 Instagram 11 di 28 Instagram 12 di 28 Instagram 13 di 28 Instagram 14 di 28 Instagram 15 di 28 Instagram 16 di 28 Instagram 17 di 28 Instagram 18 di 28 Instagram 19 di 28 Instagram 20 di 28 Instagram 21 di 28 Instagram 22 di 28 Instagram 23 di 28 Instagram 24 di 28 Instagram 25 di 28 Instagram 26 di 28 Instagram 27 di 28 Instagram 28 di 28 leggi dopo slideshow ingrandisci

Innamorati pazzi. Dopo tanta lontananza, dovuta alla partecipazione di Ignazio Moser all’Isola dei famosi, ora il naufrago e la fidanzata Cecilia Rodriguez non si staccano più l’uno dall’altra. Veleggiano nelle acque antistanti Polignano a Mare e non resistono alla tentazione di scambiarsi effusioni bollenti. Lui mostra il fisico scolpito e non importa se non ha più una folta capigliatura sensuale, a Chechu piace anche rasato. Lei in bikini è una sex bomb.