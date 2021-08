Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser allargano la famiglia: benvenuto Ercolino

La famiglia di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si allarga, con l'arrivo di una new entry speciale. Appena rientrati a Milano dopo una vacanza alle Baleari, la coppia è già pronta per dare il benvenuto a Ercolino, il simpaticissimo cagnolino che farà compagnia alla loro amata Aspirina. Le presentazioni social sono state fatte, e i follower sono pazzi del cucciolo.

Il primo incontro con Aspirina non è stato dei migliori. La veterana di casa non sembra apprezzare molto l'intrusione del nuovo acquisto, che invece scodinzola gioioso. "Mi pare che non gli piaccia", commenta Cecilia e Ignazio le fa eco: "Aspi che ringhia la vedo male". E poi: "Diciamo che il rapporto ancora fa un po' di fatica a decollare". Chi invece si è subito trovato in sintonia con Ercolino è Santiago, nipote della showgirl, che gioca con il cucciolo e si lascia leccare il viso con pazienza.



La sera sul divano Aspirina e Ercolino si contendono le attenzioni di Moser. Una da una parte e uno dall'altra ingaggiano una lotta silenziosa per accaparrarsi la preferenza del padrone. Ma proprio come un bravo papà, l'ex naufrago si divide equamente tra i suoi due "figli" e coccola entrambi. Ci vorrà un po' di pazienza per trovare il giusto equilibrio, ma alla fine la famiglia sarà più felice di prima con un amico in più.

