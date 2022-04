Giulia De Lellis al Forte con Beretta mostra il seno nudo

Leggi Anche Giulia De Lellis diva in festa, guarda il compleanno di Carlo Gussalli Beretta

Giulia ha scelto Forte dei Marmi per trascorrere le vacanze pasquali in allegria tra parenti e amici. Posta sui social le foto dei pranzi spensierati, del panorama incantevole e dei giochi con le sue adorate nipotine. Lei e Carlo posano abbracciati e sorridenti in riva al mare, con l'influencer pazza d'amore che si lancia in frasi romantiche per il suo fidanzato. "Tu, tu non mi basti mai. Davvero non mi basti mai" scrive citando la canzone di Lucio Dalla, poi gli dedica la foto di un tramonto.

Leggi Anche Giulia De Lellis finisce in ospedale per la reazione a un farmaco

In spiaggia la De Lellis sfoggia mise primaverili ad alto tasso di seduzione. Prima il top crochet regala un underboob da capogiro ai follower, poi l'abitino fiorato scopre le gambe ed enfatizza il décolleté con un effetto push-up, poi il top bianco sfoggiato al tramonto lascia intravedere i capezzoli sotto la stoffa sottile. Tra i fan c'è chi apprezza ma anche chi la critica, giudicando il suo stile troppo spudorato. Lei però non ci bada più di tanto, è troppo presa dalle tenerezze con Carlo...

Potrebbe interessarti anche: