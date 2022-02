Giulia De Lellis finisce in ospedale per la reazione a un farmaco

A causa di una reazione a un farmaco per l'asma, Giulia De Lellis è finita in ospedale. Il suo messaggio social ha fatto preoccupare i follower, anche se lei stessa ha cercato di minimizzare: "Sono solo un po' disabilitata e stanca", ha scritto. Un po' di riposo è quello che ci vuole per tornare più carica di prima: "Mi riprendo e torno", promette.

"Finalmente sto molto meglio", ha scritto Giulia ai suoi follower. "Questa mattina sono stata malissimo per via di un farmaco per l'asma, peggiorata dopo il covid" ha raccontato l'influencer che a fine gennaio aveva contratto il virus. I sintomi erano stati lievi, ma la malattia l'aveva costretta a festeggiare il giorno del compleanno da sola (anche se poi, una volta guarita, si è rifatta con un party sfarzoso).

"Sono andata in ospedale per via della reazione ma fortunatamente smaltito il farmaco va meglio" ha scritto per rassicurare i fan in ansia. "Mi riprendo e torno, sono solo un po' disabilitata e stanca" ha spiegato. Di certo ci sarà il fidanzato Carlo Guassalli Beretta pronto a prendersi cura di lei.

A livello di salute, non è un periodo roseo per Giulia che oltre al coronavirus e alla reazione al farmaco se la deve vedere anche con altro. In una storia social ha mostrato una cartellina medica e ha scritto: "Tornata a casa. Accertamenti vari per operazioni che continuo a rimandare ma che ahimè devo fare presto... la salute prima di tutto".

