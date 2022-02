Giulia De Lellis diva in festa, guarda il compleanno di Carlo Gussalli Beretta

Ispirato ai fumetti di “Richie Rich”, Giulia De Lellis ha festeggiato il compleanno del suo Carlo Gussalli Beretta.

Per il rampollo dell’azienda del settore delle armi è stata organizzata una festa in grande stile dall’eleganza assicurata, scenografie di lusso, cena con i fiocchi, torta a tema e outfit da red carpet. A guidare le danze una scatenata Giulia in versione diva tra baci, coccole e sorprese.