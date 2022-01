Giulia De Lellis in stile grande Gatsby, guarda che sogno a Roma

Leggi Anche Giulia De Lellis in casa col Covid festeggia il compleanno nuda

“La location era una sala privata – racconta la De Lellis spiegando nei dettagli la meravigliosa serata che l’ha vista protagonista, perfettamente nella parte con coppe di champagne tra le mani – Volevo regalare alle mie persone del cuore una serata leggera dopo questi ultimi anni”. Per Giulia sono stati realizzati tutti i suoi dolci preferiti, tutte le scenografie che adora e che la facevano sembrare dentro una pellicola sexy e accattivante.

Ha voluto che ogni momento fosse immortalato in una sorta di album dei ricordi. “Lasciatemi sognare” ha scritto mostrando i suoi guanti neri con gli anelli luccicanti. E poi i baci con il suo principe azzurro, elegante e bello come sempre avvolto in un completo bianco. “Ti amo” ha scritto l’influencer a corredo di uno scatto di coppia. E poi abbracciata a lui: “Mille giorni di questi” si è augurata felice come una bimba.

