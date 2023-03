Giulia De Lellis e Andrea Damante insieme? Spunta una chat ma…

Fotogallery - Eleonora Boi sfoggia il pancione in vacanza in Messico

Prima delle chat a far parlare di un riavvicinamento intimo tra Giulia De Lellis e Andrea Damante erano stati alcuni indizi social. L’influencer – stranamente assente al compleanno della suocera – era volata in America e aveva partecipato all’evento del Super Bowl . E aveva condiviso sui social la canzone “Stay” cantata da Rihanna. Guarda caso è la stessa canzone che la De Lellis aveva dedicato a Damante durante la loro ultima esterna prima di scegliersi a “Uomini e Donne”. L’inizio di tutto insomma. I follower gridano subito al ritorno di fiamma.

Mentre si continua a parlare di un ritorno di passione tra Giulia De Lellis e Andrea Damante, lei vola di nuovo a New York e tagga il fidanzato Carlo Gussalli Beretta, che però non è con lei e continua il suo silenzio social. Un tentativo di confondere i fan oppure tra l’influencer e il rampollo fila tutto liscio?

Giulia De Lellis e Carlo Gussalli Beretta si sono innamorati durante una vacanza extralusso a Forte Dei Marmi . L’influencer era partita con Andrea Damante e un gruppo di amici ma sulla spiaggia era stata trafitta dalla freccia di Cupido e aveva perso la testa per Beretta. Qualche tempo dopo anche Andrea Damante aveva ritrovato il sorriso tra le braccia della modella Elisa Visari. I due ex hanno continuato a scambiarsi il cagnolino che avevano preso insieme e hanno mantenuto rapporti di amicizia nonostante le reciproche rivelazioni pubbliche sul loro amore e sulla fine della loro storia.

La storia d’amore tra la De Lellis e Damante

Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono conosciuti a “Uomini e Donne” dove lei in veste di corteggiatrice ha conquistato il cuore del tronista. I due sono andati a convivere e la loro storia d’amore ha subito fatto impazzire i follower, soprattutto perché entrambi raccontavano con scatti frequenti il loro rapporto. Il dj ha partecipato al Grande Fratello Vip nel 2016, l’anno successivo è stata lei a vestire i panni di gieffina. Nel 2018, però all’improvviso l’influencer ha annunciato l’addio con un messaggio nelle Storie: “Come tutte le cose brutte passeranno. Non vi darò altre spiegazioni. Quando una storia finisce è sempre colpa di entrambi”. Solo più tardi avrebbe spifferato tutti i particolari in un libro autobiografico in cui racconta delle corna ricevute.