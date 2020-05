Andrea Damante scatenato, che storia il seno di Giulia De Lellis!

Conquistano pubblicità e follower come non mai. Giulia De Lellis e Andrea Damante sono inarrestabili. Rientrati a Milano per lavoro regalano dirette, stories e spot a non finire. La influencer impegnata a promuovere di tutto: dai telefonini alle acque drenanti, passando per creme e trucchi, la sua specialità. Andrea orgoglioso e felice della ritrovata fidanzata, non si perde un attimo: neppure uno scorcio di seno per la gioia dei fan.