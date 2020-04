Giulia De Lellis e Andrea Damante, ecco le prime foto insieme in quarantena

C’è voluta la pandemia per far riscoprire l’amore tra Giulia De Lellis e Andrea Damante. Ora, in quarantena a Roma, la coppia si sta ritrovando più innamorata che mai. Dopo le prime fugaci immagini e gli indizi sui social, finalmente escono allo scoperto sul balcone e postano i video su Instagram. Stanno insieme e lo vogliono gridare al mondo.

La scusa per la prima foto di coppia sui social è un allenamento all’aria aperta. Andrea Damante prende sulle spalle la influencer e lei sorridente gli accarezza il viso durante una sequenza di squat ad alto tasso erotico. Il balcone dell’appartamento romano, il nido d’amore dei due ex che dopo “peste e corna” si sono definitivamente ritrovati, è la location perfetta per il training quotidiano. Esercizi per lui e per lei rigorosamente postati sui rispettivi profili social. Poi durante una sessione di squat i due si immortalano insieme.

Si erano lasciati l’anno scorso. Giulia De Lellis aveva scritto un libro dedicato proprio al suo ex dal titolo chiaro: “Le corna stanno bene su tutto” in cui aveva raccontato di essere stata tradita. Lui aveva fatto mea culpa andando anche in tv a confessare le sue scappatelle. Poi è arrivato Andrea Iannone e Giulia aveva letteralmente perso la testa. Ma con il pilota non è durata molto a lungo. Poi sia Andrea che Giulia parevano aver intrapreso un periodo da single fino all’inizio della pandemia.

Con l’emergenza sanitaria e il lockdown la scoperta del ritrovamento. Giulia ha deciso di perdonare Andrea e ha scelto di “isolarsi” insieme a lui. Tra indizi, smentite e mezze conferme, si sono ritrovati. La De Lellis ha detto: “Quel libro è una verità passata…”. Il presente è in coppia.

