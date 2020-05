Giulia De Lellis scappa a Milano, prima foto con mascherina e Andrea Damante

Hanno trascorso il lockdown insieme a Pomezia e Giulia De Lellis e Andrea Damante hanno scoperto di essere più innamorati che mai. Poi lui è partito per Milano dove ha la residenza e lei, pochi giorni dopo lo ha raggiunto. Per motivi di lavoro. Tutto secondo le regole prevista in questa Fase 2. Il settimanale Chi li ha pizzicati a passeggio con due amici, tutti rigorosamente muniti di mascherina.

Per la coppia l’isolamento è stata una sorta di luna di miele dove ritrovare passione e complicità. Le corna sono solo un brutto ricordo. Hanno lasciato alle spalle il passato e si sono riuniti per l’emergenza coronavirus a casa di lei. Il risultato è stato sorprendente: Giulia e Andrea sono più affiatati di prima. Tanto che appena finito il lockdown lui è partito per Milano, dove abita, per riprendere la sua attività lavorativa, ma lei non è riuscita a stargli lontano per molto tempo. Anche la influencer per motivi professionali si è precipitata nella metropoli lombarda.

“Ho sistemato tantissime cose - ha spiegato nei giorni scorsi nelle stories - Sono stata un po’ assente per lavoro, sono tornata a Milano per questo. Oggi è forse il primo giorno di relax, tra virgolette. Dovrò continuare a sistemare, però sto un po’ più tranquilla...”. Poi via a presentare nuovi progetti e nuovi impegni tra profumi e trucchi, pacchi da scartare e make-up da sperimentare sotto l’occhio vigile di Damante. I siparietti casalinghi si sprecano e la coppia inizia la Fase 2 in perfetta armonia.

