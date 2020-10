Giulia De Lellis ufficializza con Carlo Beretta, presentazioni in famiglia

Secondo il settimanale "Chi", Giulia De Lellis frequenta il rampollo Carlo Gusalli Beretta e durante il fine settimana sono avvenute le presentazioni in famiglia. La notizia circolava già dall’estate, ma pare che la nuova coppia non sia il motivo dell’allontanamento tra la influencer e Andrea Damante. Carlo è amico di entrambi e sembra che durante le vacanze lui e Giulia siano usciti allo scoperto. Ora è tempo di ufficializzare anche in casa (di lui).

I follower subito domandano alla influencer notizie su questa nuova frequentazione alludendo al fatto che Giulia possa aver tradito Damante per Carlo. La De Lellis risponde secca: "Io non ho tradito nessuno. La mia frequentazione non è di certo figlia di mancanze di rispetto. Questa, le passate e nessuna mai lo sarà! Di conseguenza ci tengo a dire che se volete sapere se mi sto frequentando con qualcuno formulate bene la domanda vi prego...Tra un'illazione e una domanda c'è differenza". Insomma, Giulia smentisce le corna, ma non la nuova love-story.

E in una storia scrive: “Ricordate che state parlando con me, un po’ mi conoscete. Faccio le cose con la testa, il cuore e la pancia è vero. Ma con intelligenza e rispetto”. Ora dopo le presentazioni in famiglia, mancano solo quelle ufficiali con i fan sui social.

