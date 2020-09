Giulia De Lellis fa la diva al Lido di Venezia

Dispensa consigli su trucco e parrucco, mostra emozionata abiti e mise, racconta la sua giornata a Venezia e infine calca il red carpet con aria intrigante e maliziosa catturando tutti gli sguardi. Con il décolleté mezzo nudo e le gambe toniche in bella vista, Giulia De Lellis conquista il Lido di Venezia con il suo fare da diva. In versione single si aggira tra i flash regalando sorrisi sornioni.

Da poco Andrea Damante ha confidato nelle storie social di essere single e di non avere nuove fidanzate, come invece il gossip sospettava. Anzi ha fatto capire che entrambi sono ancora scompagnati. E infatti Giulia a Venezia ha calcato la passerella della Mostra del Cinema da sola, ma sorridente e più sexy che mai.

“Avete reso la mia pelle e il mio sguardo incredibili, nonostante le mie imperfezioni” scrive l’influencer ringraziando gli assistenti al make-up. Solo pochi giorni fa mostrava ai follower la sua acne e ora eccola splendente davanti ai fotografi. E’ soddisfatta per l’abito, “praticamente cucito addosso” e per le scarpette da Cenerentola, e poi è felice per i like e per i follower: “Voi che oggi siete diventati ancora un po’ di più, 4.9 milioni di volte grazie! Immensamente grata”.

Dal vaporetto in arrivo al Lido aveva scritto ai fan: “Ce la metterò tutta per donarti il mio sorriso più vero e a far brillare i miei occhi. Porterò colore, positività e la voglia di ricominciare insieme. Indosserò solo Made in Italy per sostenere il nostro paese il più possibile. E mi vedrai collaborare con dei ragazzi incredibili per dare a loro, come ho avuto io, la possibilità di dimostrare chi sono, quanto valgono e cosa vogliono, oggi che non è più così semplice… Farò del mio meglio, proverò a stupirti”. E pare esserci riuscita.

