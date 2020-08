Giulia De Lellis in crisi con Damante: "E’ un momento particolare della nostra vita, siamo un po’ tristi" Instagram 1 di 36 Instagram 2 di 36 Instagram 3 di 36 Instagram 36 di 36 Instagram 36 di 36 Instagram 36 di 36 Instagram 36 di 36 Instagram 36 di 36 Instagram 36 di 36 Instagram 10 di 36 Instagram 11 di 36 Instagram 12 di 36 Instagram 13 di 36 Instagram 14 di 36 Instagram 15 di 36 Instagram 16 di 36 Instagram 17 di 36 Instagram 18 di 36 Instagram 19 di 36 Instagram 20 di 36 Instagram 21 di 36 Instagram 22 di 36 Instagram 23 di 36 Instagram 24 di 36 Instagram 25 di 36 Instagram 26 di 36 Instagram 27 di 36 Instagram 28 di 36 Instagram 29 di 36 Instagram 30 di 36 Instagram 31 di 36 Instagram 32 di 36 Instagram 33 di 36 Instagram 34 di 36 Instagram 35 di 36 Instagram 36 di 36 leggi dopo slideshow ingrandisci

L'estate per loro era iniziata all'insegna della passione, tra vacanze in barca e dichiarazioni d'amore. Avevano addirittura allargato la famiglia, adottando il cagnolino Tommaso Kowalski. Poi le voci di un nuovo allontanamento tra loro, alle quali Damante aveva provato a mettere freno senza troppo successo. "Sono tutte cavolate" aveva tagliato corto il dj veronese, ma nessuno gli ha creduto.

E infatti anche Giulia alla fine ha preferito mettere le carte in tavola, confermando che le cose con Andrea non sono tutte rose e fiori e chiedendo ai fan del tempo per poter capire meglio la situazione. Nel video mostra la casa che condivide con il suo compagno, e sottolinea come tutto sia ancora intatto a differenza di quanto successo quando, scoperti i tradimenti di lui, aveva sfasciato tutto.

"E' sicuramente un momento particolare della nostra vita. Stiamo capendo, sono cambiate un sacco di cose, siamo tutti e due un po' tristi anche se facciamo finta di nulla. Non abbiamo tanta voglia di parlarne o di condividere. Non abbiamo particolarmente voglia di raccontarci troppo perché vogliamo prima un po' capirci", ha spiegato ai follower nelle storie di Instagram, promettendo di condividere tutti i dettagli non appena si sentirà pronta a farlo. Intanto, annuncia, tornerà per qualche tempo a Roma dalla sua famiglia. A questo punto non resta che aspettare di scoprire quali sorprese ci riserverà il prossimo capitolo...

