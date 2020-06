De Lellis e Damante, guarda che effusioni bollenti al ristorante

Una cena al ristorante a base di baci, coccole e tenerezze per Giulia De Lellis e Andrea Damante . Ora che si sono ritrovati non hanno intenzione di lasciarsi più. Dopo il lokdown trascorso chiusi in casa a Pomezia, ora si godono la ritrovata libertà a Milano. Il settimanale "Chi" li ha paparazzati insieme in un locale milanese dove, tra un boccone e l'altro, si lasciano andare ad attimi di passione.

Che si amino alla follia è evidente. Da quando sono tornati insieme, la De Lellis e Damante non si sono mostrati spesso in coppia, ma nelle rare occasioni hanno sempre fatto scintille. Tra uscite a cavallo e cenette romantiche, stanno facendo di tutto per recuperare il tempo perso durante il loro periodo di separazione. Lui l'ha tradita, è vero, ma lei ha perdonato e ora hanno saputo voltare pagina... e il dj ce la sta mettendo tutta per far dimenticare all'influencer il loro perido più buio.

La convivenza va a gonfie vele, e c'è chi già sente nell'aria profumo di fiori d'arancio. Andrea non ha ancora regalato l'anello a Giulia, ma pare che le nozze siano più vicine che mai. Quello che è certo è che l'intenzione di allargare la famiglia non manca. I Damellis hanno fatto un primo step dando il benvenuto a un nuovo arrivo in casa: si tratta di un tenero batuffolo di pelo che hanno chiamato Tommaso Kowalski. Il cagnolino, uno spitz di pomerania di quattro mesi, ha già rubato il loro cuore. La De Lellis desiderava da tanti anni un cucciolo, ma Damante in passato si era sempre rifiutato. Se non è amore questo...

