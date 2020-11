Giulia De Lellis contro Andrea Damante: “Facile inventarsi cose” Instagram 1 di 12 Instagram 12 di 12 Instagram 12 di 12 Instagram 12 di 12 Instagram 12 di 12 Instagram 12 di 12 Instagram 12 di 12 Instagram 12 di 12 Instagram 12 di 12 Instagram 10 di 12 Instagram 11 di 12 Instagram 12 di 12 leggi dopo slideshow ingrandisci

Nel salotto di Silvia Toffanin, Damante aveva confessato tutto il suo stupore per la nuova relazione di Giulia. "L’ho saputo come tutti, dai social... Io e Carlo stavamo costruendo un’amicizia importante... Evidentemente non era un mio amico", aveva detto il dj veronese. Parole che non sono per niente andate giù alla De Lellis, che alla fine ha scelto di mettere qualche puntino sulle i: "Faccio al volo chiarezza, non mi piace passare per quella che non sono. Soprattutto in caso di gravissima mancanza di rispetto. Sappiate che è facile andare in televisione e dire cose basate sul niente". A passare come quella che si è lasciata coinvolgere sentimentalmente da una persona cara al proprio compagno, o ex, non ci sta e lo ribadisce mille volte: "Voi guardereste un caro amico del vostro ex, lo guardereste? Io no. Io, Giulia De Lellis, non ce la farei mai".

Secondo la De Lellis, Carlo e Andrea non erano davvero legati ma semplici conoscenti. Solo per questo lei e Beretta si sono sentiti liberi di lasciarsi andare ai sentimenti che nascevano piano piano tra loro. "E' facile piangere il morto e poi farsi i c...i propri chissà da quanti mesi" dice Giulia nelle storie di Instagram. "Io mentre sono fidanzata non guardo nessuno, io" ribadisce con forza più e più volte.

D'altronde per lei la giornata aveva già preso una brutta piega. Durante un pranzo al ristorante con Carlo era stata fotografata di nascosto da due avventori seduti a un tavolo accanto al suo. Quando si è accorta, ha reagito a modo suo paparazzando a sua volta i due curiosi e postando tutto sui social. "Così sapete come ci si sente", ha spiegato, dimostrando ancora una volta di non avere peli sulla lingua.

