I post sexy in bikini sono sempre molto graditi ai follower, ma gli scatti pubblicati nelle Stories in cui l'influencer e il suo compagno posano con il capo dello Stato, Isaac Herzog , e con le forze di difesa israeliane non sono piaciute ai più. Le critiche sono state dure e accese, ma lei di ritorno dal viaggio ha replicato: "Nessuna volontà di propaganda, sono consapevole di non avere la preparazione per prendere posizione".

A far scoppiare la polemica contro Giulia De Lellis è stato il content creator Karem From Haifa con il suo video social. L'influencer e il compagno Carlo Gussalli Beretta (vicedirettore dell'azienda di famiglia che produce armi) sono stati criticati duramente per le foto con Isaac Herzog, per gli scatti durante un addestramento con l'IDF e per aver partecipato a un party esclusivo nella Grotta di Salomone che si estende al disotto dell'area palestinese della città, spesso teatro di conflitti armati. Foto pubblicate e sponsorizzate, che hanno indignato ben più di un utente su Instagram. "Vergognati veramente, andare a farti la bella vacanza in un paese in cui stanno massacrando gente innocente, e fai pure i post in collaborazione con l’Unicef, vergognati solo", scrive qualcuno. "Bello il costume, si abbina con il regime di apartheid in cui ti trovi!" si legge in un altro commento.



Giulia De Lellis replica La polemica impazza sul suo profilo Instagram, ma Giulia De Lellis ha preferito aspettare di essere rientrata dalle vacanze per prendere posizione. Per tutta la durata del soggiorno ha postato scatti sexy in costume, il video di un matrimonio e il divertimento e le coccole con Carlo Gussalli Beretta nelle acque del Mar Morto. Poi la vacanza è finita, ed è rientrata a Roma si è presa del tempo per dare la sua versione. "Momento di chiarezza che preferisco mettere per iscritto così da evitare ogni fraintendimento", si legge nel messaggio postato nelle Stories. "Nel racconto del mio viaggio in Israele c'era solo il piacere della scoperta e nessuna volontà di propagandare alcun messaggio politico, anche perché sono perfettamente consapevole di non avere la preparazione per potere prendere posizione su un tema così complesso e delicato", ha scritto. Poi è passata al contrattacco: "Chi ha sostenuto il contrario mi ha sopravvalutata, o più semplicemente ha scelto di usarmi, lui sì, per fare propaganda". E ha concluso: "Vedere così tanta aggressività e odio da chi dichiara di essere animato da sentimenti di pace mi sconvolge, ma, consapevole del mio ruolo, saprò essere più attenta, sia in ciò che racconto che nel modo in cui lo faccio".