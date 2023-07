Chiara Ferragni si rende disponibile per aiutare le istituzioni con i soccorsi in Sicilia, dopo le polemiche che l'hanno travolta per il suo post dalle vacanze.

Le vacanze e la polemica Chiara Ferragni è tornata a Milano dopo qualche giorno in catamarano luxury alle Eolie (mentre Fedez era con i bambini tra la Sardegna e Sciacca). Dal mare non sono mancati i consueti post che raccontano l'esperienza, tra selfie in bikini e panorami da sogno. "Un lunedì perfetto" ha scritto l'influencer a commento di una fotogallery, scatenando le ire dei follower. Certo il tempismo non è stato dei migliori e in molti le fanno notare che, mentre lei si gode relax e allegria, la regione è in preda alle fiamme. "Sei imbarazzante! Stiamo bruciando, morendo, fallendo, faticando. Ma tu ti localizzi/tagghi/mostri/vendi in Sicilia"; "Catania alla disperazione. Palermo circondata dalle fiamme. Ma per te, che ti trovi in Sicilia, ovviamente #supplied, è un Good Monday… ma vergognati". "Ma hai capito che la Sicilia va a fuoco?" si legge tra i commenti.



Chiara replica, sostenuta da Fedez Chiara Ferragni non ci sta, e agli attacchi social replica sostenendo le sue ragioni. A chi la accusa di superficialità durante un'emergenza come quella in atto nel Palermitano, lei dice via Stories: "Il mio post di un lunedì piacevole è stato postato ieri sera, prima degli incendi di ieri notte. Evitate polemiche sterili, il problema di quello che sta succedendo non sono sicuramente i miei post". Anche Fedez corre in suo aiuto con un tweet (poi rimosso) e a un'utente risponde: "La Sicilia va a fuoco. Tu da Twitter prendi un post di Chiara Ferragni fatto ieri mattina quando l'allerta della protezione civile in Sicilia fa riferimento a stanotte. Ok. Bravo, tu sì che sei stato di grande utilità in questo momento. Serviva proprio una polemica inutile... serviva più che altro a te".