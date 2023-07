L'influencer torna in visita al cantiere dell'attico milanese in cui si trasferirà in autunno con la famiglia

Chiara Ferragni pubblica sui social alcuni scatti delle sue visite per far vedere l'avanzamento dei lavori. Inquadra la sauna e uno dei bagni, sui toni del rosa e del grigio, poi posa in terrazza per mostrare la stupenda vista panoramica che si gode dall'attico. L'appartamento si articola su due piani, collegati da una scala che sale a spirale: sotto la zona giorno e sopra le camere. L'edificio di nuova costruzione, in cui hanno preso casa anche Beatrice Valli e Marco Fantini, ospita anche una piscina condominiale.

Le visite precedenti Quando i lavori erano appena all'inizio, Chiara Ferragni è andata a visitare il cantiere con Fedez portando dietro tutti i follower, curiosi di poter vedere qualche dettaglio. In quell'occasione c'era poco da ammirare e molto da immaginare, ma alla visita successiva insieme a Leone e Vittoria già molti particolari saltavano all'occhio: dalle grandi finestre ai pavimenti su cui il parquet crea motivi geometrici. Ora pubblica altri dettagli che erano rimasti nascosti per stuzzicare la curiosità dei follower.