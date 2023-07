Leone e Vittoria si divertono a giocare in piscina, Fedez e Chiara Ferragni si godono la pace e la tranquillità del lago e girano in motoscafo da una riva all’altra. Il natante si chiama “Raviolo” come il nomignolo che la coppia è solita utilizzare nell’intimità e che è stato pure tatuato sulla pelle della mano tra l’indice e il pollice dell’influencer e del rapper.

La villa Dopo tanti weekend trascorsi sul lago di Como ospiti di hotel superlusso, Fedez e Chiara Ferragni si sono comprati la loro villa sulle acque del Lario. “Il nostro sogno” ha scritto l’influencer presentando la dimora da 5 milioni di euro. Si tratta di una casa a due piani a Pognana Lario, con un bel giardino e una piscina a sfioro dove i piccoli Leone e Vittoria hanno già fatto il bagno insieme a mamma e papà. Stando alle foto pubblicate da Chiara Ferragni c’è un ampio salone con divani bianchi e una cameretta per i figli con due lettini uguali.



Il dirimpettaio Clooney La casa da sogno di Fedez e Chiara Ferragni si trova a Pognana Lario sulle sponde orientali del lago di Como, esattamente davanti a Laglio, la riva opposta, dove invece è situata Villa Oleandra, la famosa dimora di George Clooney che tanto ha reso famoso il Lario anche tra i vip stranieri.