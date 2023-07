Chiara Ferragni compra una villa sul lago di Como, ecco le immagini social

Fotogallery - Giorgia Palmas in vacanza in Sardegna: guarda le foto

Erano anni che Chiara Ferragni desiderava comprare casa sul lago di Como, e ora il suo sogno è diventato realtà. Già in passato i paparazzi del settimanale Chi avevano beccato i Ferragnez in visita alla villa da 900 metri quadrati e 5milioni di euro che oggi è diventata la loro casa fuori città. Arredi dai colori chiari e delicati, tappezzerie dai motivi campestri in una delle camere da letto, uno splendido terrazzo con aiuole e una zona pranzo e una vista maestosa sul lago creano uno scenario perfetto in cui ambientare tanti momenti da vivere in famiglia e altrettanti scatti social.

L'amore per il lago di Como "Lago di Como, uno dei miei posti preferiti sulla terra, a solo un'ora da Milano. Amo trascorrere là i fine settimana... Spero di comprarmi una casa vacanza là, un giorno" aveva scritto appena due anni fa Chiara Ferragni sui social. Detto, fatto. Per rilassarsi dal caos cittadino immersa nel lusso e nella natura non poteva chiedere di meglio.