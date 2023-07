Chiara Ferragni all'addio al nubilato della sorella, guarda chi c'era a Mykonos

Per la festa di Francesca Ferragni la sorella Chiara Ferragni ha preso il volo. Dopo gli appuntamenti di lavoro a Londra e la sua prima apparizione a Wimbeldon l’influencer ha raggiunto il gruppo del bachelorette a Mykonos.

Outfit per il bachelorette

Francesca Ferragni ha inaugurato il suo addio al nubilato con un bikini bianco super sexy. Poi all’arrivo di Chiara Ferragni, la futura sposa e la sorella Valentina Ferragni si sono messe in ghingheri per la festa dal tramonto all’alba con vista sul mare greco. Francesca per l’occasione ha scelto un abito candido che metteva in risalto la sua abbronzatura e preannunciava il grande giorno. Tessuti impalpabili, leggeri, dorati e rigorosamente in satin di seta per le damigelle. Chiara Ferragni ha optato per una mise color oro con vertiginosi cut-out e la sorella Valentina ha sfoderato le curve avvolte in un mini abito bluette.