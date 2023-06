Chiara Ferragni gasatissima in versione zia si è spupazzata il nipotino e i suoi due figli, Leone e Vittoria, aiutata dalla nonna Marina Di Guardo. Palloncini argentati, una bella naked cake con i frutti di bosco e con la candelina e il truccabimbi per il party all’aria aperta.

Fotogallery - Ferragnez in festa per il primo compleanno di Edoardo

Per la festa al parco i Ferragnez hanno sfoggiato outfit sbarazzini e leggeri. Mamma Francesca Ferragni ha indossato un abito rosso floreale con le spalline sottili, per il festeggiato è stato scelto un abbinamento fresco con shorts a quadretti vichy e tshirt. Zia Chiara Ferragni si è presentata in jeans inguinali e camicia trasparente con i volant, mentre i figli Leone e Vittoria con maglia e pantaloncini.



Il post di mamma Francesca Ferragni ha dedicato un bellissimo post al suo primogenito Edoardo Nicoletti, nato lo scorso giugno, ricordando con le immagini i momenti più importanti di questo primo anno di vita del baby Ferragnez. “Tanti auguri al nostro amore infinito! La tua famiglia ti ama tanto” ha scritto con le dolci immagini con il piccolino e il compagno Riccardo Nicoletti.



Chiara Ferragni “taglia” fuori Edo I Ferragnez festeggiano ma gli occhi sono tutti puntati su Chiara Ferragni. L’imprenditrice digitale pubblica una dedica per il nipotino ma dalla foto di famiglia, i follower notano come lei sia al centro e il bimbo sia quasi tagliato fuori dall’inquadratura. “Felice primo compleanno Edo. La tua famiglia ti ama tantissimo e sarà sempre qui per te. Congratulazioni ai tuoi fantastici genitori Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti" ha scritto l’influencer. La sorella Francesca Ferragni l’ha ringraziata e il post dedicato al piccolo Edo ha conquistato una pioggia di like in poco tempo.

