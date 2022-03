Francesca Ferragni si sposa, proposta di matrimonio nel giorno del compleanno

Francesca Ferragni ha festeggiato un compleanno davvero speciale.

Per i suoi 33 anni, il compagno Riccardo Nicoletti ha deciso d'inginocchiarsi per farle la proposta di matrimonio. Dopo anni di fidanzamento, i due diventeranno quindi marito e moglie. La sorella di Chiara sta vivendo un periodo magico della sua vita: non molto tempo fa ha, infatti, annunciato di essere incinta di un maschietto.