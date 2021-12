Francesca Ferragni è incinta, Chiara felice: "Sarò zia per la prima volta"

Tgcom24

Francesca Ferragni è incinta. Lo ha annunciato lei stessa con un post su Instagram. Ha pubblicato una foto di lei in piedi mentre il compagno Riccardo Nicoletti le bacia la pancia, con il commento: "Non solo panettoni". Francesca è incinta di 14 settimane. La notizia è stata subito rilanciata da una raggiante Chiara Ferragni: "Congratulazioni alla mia sorellina e a Riccardo - ha scritto -. Sto per diventare zia per la prima volta e Leo e Vittoria avranno un cuginetto".