Francesca Ferragni mostra il pancione nudo in montagna

In estate Francesca sarà mamma del suo primogenito, un maschietto. Si gode la dolce attesa e documenta sui social la pancia che cresce, non rinunciando a sfoggiarla in bikini nonostante il freddo. Tiene il conto delle settimane aggiornando i follower, che seguono attenti le evoluzioni del suo corpo in attesa di poter fare la conoscenza del cuginetto di Leone e Vittoria.

La Ferragni e Nicoletti stanno insieme da 10 anni e sono una coppia affiatatissima. Vivono insieme da tempo e di recente la famiglia si è allargata con l'ingresso di Gabriella. Ora un altro cucciolo sta per arrivare a stravolgere le loro vite e non stanno più nella pelle. Anche il resto del clan Ferragnez è in fermento, dalle zie Chiara Ferragni e Valentina a nonna Marina Di Guardo tutte in attesa del nuovo principino.

Potrebbe interessarti anche: