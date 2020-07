Le sorelle Ferragni in vacanza con la mamma: in bikini sono una più bella dell'altra

Appuntamento in Sardegna per le sorelle Ferragni e la loro mamma Marina Di Guardo . Una più bella dell'altra, si mettono in posa in bikini e sfoggiano corpi incredibili negli scatti da condividere sui social. Con Chiara ci sono Fedez , Leone e il suocero Franco Lucia , e anche Valentina e Francesca sono accompagnate dai rispiettivi compagni.

Con il mare sullo sfondo, mamma e figlie posano in beachwear o con i loro look da sera. Francesca Ferragni, pronta per andare in spiaggia in shorts e reggiseno, osa un underboob da perdere la testa. Valentina Ferragni in acqua sceglie pose sexy con il costume bagnato, la sera mostra il segno dell'abbronzatura dalla scollatura esagerata. Marina Di Guardo al tramonto si fa fotografare in pizzo nero, elegante e seducente per la cena con vista. I bikini di Chiara Ferragni sono ridottissimi, gli abitini freschi e svolazzanti. Tra di loro è un continuo scambio di complimenti e apprezzamenti: "Sei bellissima", "Stupenda", "Wow" si scrivono a vicenda. E i fan seguono l'esempio...

Chiara, le sue sorelle e la mamma sono davvero unite e affiatate. Appena gli impegni lo permettono ne approfittano per passare del tempo tutte insieme. Stavolta hanno scelto la Costa Smeralda per le loro vacanze in famiglia.Tra loro c'è grande armonia e complicità, si divertono tra relax, gag e pose mozzafiato da postare su Instagram. Chiara, Valentina e Francesca fanno il pieno di like e complimenti per i loro corpi tonici e sinuosi, e Marina non è da meno: in costume fa un figurone e sembra che per lei il tempo non sia passato.

