Chiara Ferragni senza Fedez fa il bagno in mutande

Di tanto in tanto arriva lo scatto nuda nella vasca da bagno. Questa volta però Chiara Ferragni non ha Fedez al suo fianco a nasconderle le nudità e così… resta con gli slip. L’ennesima fotografia in “piscina” arriva dal Salento, dove l’influencer è impegnata in questi giorni. Il rapper è poco lontano e lei lo stuzzica con immagini bollenti.

In una vasca da bagno all’aperto, sul balcone del resort che la ospita, Chiara si rilassa tra uno scatto e l’altro. Capelli raccolti e mano sul seno, ma nell’obiettivo ben si intravedono gli slip neri. Nessuno scandalo, la Ferragni senza Fedez non osa di più. I siparietti nudi in vasca da bagno della coppia risalgono allo scorso inverno quando in uno chalet tra la neve si sono fatti immortalare come mamma li ha fatti. Prima ancora erano alle Maldive e la tinozza d’acqua era piena di petali di rosa.



