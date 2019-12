Chiara e Fedez nudi nella vasca: ma chi fa le foto?

Le vacanze di Natale sono iniziate nel migliore dei modi per i Ferragnez. Nonostante una gomma buca abbia ritardato di qualche ora la partenza per le Dolomiti, finalmente Chiara e Fedez si stanno godendo un po' di relax nella spa tra la neve. Sciate sotto il sole, cene in famiglia, momenti di divertimento con Leone e ovviamente ritagli di tempo a due. La coppia si lascia immortalare nella vasca da bagno, senza vestiti addosso. Ma i fan si chiedono: “Ma le foto chi le fa?”.