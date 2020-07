Chiara Ferragni “tettona”, ecco cosa fa al ristorante

Torna a risplendere il sole nel cielo di Chiara Ferragni. Dopo le ore d’angoscia per la cagnolina Matilda, la influencer tira un sospiro di sollievo: da lunedì il suo quattrozampe inizierà le cure a Zurigo. Chiara e il marito non partono per il fine settimana come previsto, ma per tenere sotto controllo Matilda restano a Milano. La cena fuori casa è comunque esilarante. Il rapper scherza sul décolleté generoso della moglie e la definisce “tettona”.

Complice un reggiseno push-up e una canottierina striminzita, la giovane influencer mostra un décolleté florido che non sfugge ai fan né tantomeno al marito. A cena al ristorante lui la invita a fare uno spot social in cui spiega che non serve “rifarsi” quando basta un reggiseno per apparire più “tettone”. La coppia si diverte e scherza e, in diretta, Fedez ne approfitta anche per mettere una mano sul balcone di Chiara per provarne l’autenticità.

La Ferragni per l’uscita di coppia sfoggia anche un paio di short in denim aperti sui lati e tenuti insieme da alcune catene (lo stesso modello lungo lo aveva sfoggiato quest’inverno). Sotto si intravede l’intimo color carne. E un pancino leggermente arrotondato, forse dovuto alla posa di Chiara o forse l’ennesimo indizio di una gravidanza che i fan desiderano tanto. Negli ultimi giorni infatti si sono ricorse voci su una presunta seconda cicogna. Colpa di una frase sibillina scappata a Marina Di Guardo durante una storia in cui si fa riferimento a una femminuccia. Al momento nessuna comunicazione della coppia, concentrata a promuovere altri progetti…

