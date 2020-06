Chiara Ferragni in lacrime, la sua cagnolina Matilda sta male Tgcom24 1 di 28 Instagram 2 di 28 Instagram 28 di 28 Instagram 28 di 28 Instagram 28 di 28 Instagram 28 di 28 Instagram 28 di 28 Instagram 28 di 28 Instagram 28 di 28 Instagram 10 di 28 Instagram 11 di 28 Instagram 12 di 28 Instagram 13 di 28 Instagram 14 di 28 Instagram 15 di 28 Instagram 16 di 28 Instagram 17 di 28 Instagram 18 di 28 Instagram 19 di 28 Instagram 20 di 28 Instagram 21 di 28 Instagram 22 di 28 Instagram 23 di 28 Instagram 24 di 28 Instagram 25 di 28 Instagram 26 di 28 Instagram 27 di 28 Instagram 28 di 28 leggi dopo slideshow ingrandisci

L’influencer chiede ai fan di sostenerla in questi momenti difficili e arriva una pioggia di messaggi per Chiara. Poi insieme a Fedez aggiorna i follower sulla situazione: “E’ ricoverata dal nostro veterinario in modo da essere controllata 24 ore su 24 per eventuali altre crisi epilettiche e capire il dosaggio perfetto per lei delle medicine anti-epilettiche. Mercoledì speriamo possa tornare a casa e poi comincerà le sessioni di radioterapia sperando che il tumore non aumenti di taglia. Purtroppo, abbiamo scoperto che questo tipo di tumore è molto frequente nei Bulldog francesi come lei. Tenetela nei vostri pensieri che la vogliamo con noi ancora tanti anni”.

Fedez cerca di consolare la moglie: “Vediamo il bicchiere mezzo pieno: c’è ancora speranza. Dita incrociate. Date un po’ di supporto a questa patatina che è triste”.

