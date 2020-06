Baby K e Chiara Ferragni lanciano il nuovo tormentone: "Sarà un'estate iconica e rovente"

Dopo " Buenos Aires " Baby K torna con un nuovo tormentone. E stavolta non è sola. Perché la rapper dei record lancia nel mondo della musica l'influencer per eccellenza: Chiara Ferragni . L’imprenditrice digitale è infatti la special guest del nuovo singolo "Non mi basta più". "Sono felicissima di ospitare Chiara, preparatevi ad un’estate iconica oltre che rovente", scrive Claudia.

Baby K e Chiara Ferragni, la coppia (musicale) che non ti aspetti Ufficio stampa 1 di 6 Ufficio stampa 2 di 6 Ufficio stampa 3 di 6 Ufficio stampa 4 di 6 Ufficio stampa 5 di 6 Ufficio stampa 6 di 6 leggi dopo slideshow ingrandisci

LEGGI ANCHE>

Baby K: "Con Buenos Aires riparto da Milano, è bello che gli italiani abbiano riscoperto il patriottismo"

Il brano, scritto dalla stessa Claudia Nahum, esce giovedì 25 giugno in radio e su tutte le piattaforme digitali. Con l’inizio dell’estate non poteva mancare una sorpresa in musica della regina dell’urban pop dalle sonorità e dai ritmi internazionali.

Il singolo è stato anticipato dal jingle presentato nella campagna di un noto marchio di prodotti per capelli in collaborazione con la Ferragni. "Anche in un’estate così diversa possiamo sentirci bene con noi stessi", sottolinea Chiara.

TI POTREBBE INTERESSARE: