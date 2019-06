Chiara Ferragni rispolvera il topless: "Tette piccole ma un cuore grande"

"Seno piccolo, cuore grande", scrive ironica Chiara Ferragni , e intanto pubblica una foto bollente. In topless, con una mano a coprire giusto l'essenziale e il segno dell'abbronzatura bene in vista: l'influencer infiamma Instagram con un throwback scattato durante il festival di Cannes. Gli apprezzamenti dei follower si sprecano.

Chiara è finalmente sbarcata a Los Angeles dove la stavano aspettando Fedez e Leone, in California da soli già da qualche settimana. La Ferragni era rimasta a casa per tenere fede a una lunga serie di impegni professionali: dal lancio di una nuova linea di cosmetici al red carpet di Cannes. E' proprio dai giorni trascorsi in Costa Azzurra che arriva lo scatto senza reggiseno condiviso sui social. Sguardo innocente, sorriso appena accennato e tanta pelle nuda in mostra... e il post supera il milione di like.