Ferragnez in America, dal pediatra alla piscina: guarda cosa fanno

Superstar a Los Angeles Leone “Ferragnez” è strapazzato di coccole da mamma e papà. Da quando è atterrata in America, reduce dai suoi impegni professionali tra red carpet ed eventi mondani, Chiara Ferragni non ha occhi che per il figlio. Fedez si diverte come un bambino tra passeggiate, giochi all'aperto, piscina, ma anche controlli dal pediatra e “toccatine” alla moglie.