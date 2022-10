Beatrice Valli e Marco Fantini, ecco la casa... come quella dei Ferragnez

Con giubbotto catarifrangente ed elmetto in testa hanno fatto visita al cantiere e condiviso le foto sui social. Ai follower però non è sfuggito un dettaglio: scatti e dettagli dei lavori in corso somigliano pericolosamente a quelli pubblicati qualche mese fa dai Ferragnez ...

Una nuova casa per Beatrice Valli e Marco Fantini

Alessandro, Bianca e Azzurra

Beatrice Valli e Marco Fantini si sono sposati da pochi mesi e ora pensano alla nuova casa. Appaiono sorridenti e felici negli scatti che pubblicano dal cantiere dell'appartamento in cui si trasferiranno presto con i figli. "Quando tutto prende forma. Finalmente in primavera sarà pronta la nostra nuova casa, grazie a tutti i ragazzi che stanno lavorando a questo meraviglioso progetto ma soprattutto ai nostri pazienti architetti" scrivono condividendo le foto sui social. Inquadrano gli spazi ampi e vuoti, le grandi vetrate e lo spazio in cui sorgerà una piscina condominiale, identica a quella già mostrata a luglio dai Ferragnez.

L'appartamento dei Ferragnez

Leone e Vittoria

Proprio come Beatrice Valli e Marco Fantini, anche Chiara Ferragni e Fedez hanno in programma un trasloco per il 2023. Il super attico milanese in cui vivono connon basta più, perciò ne hanno acquistato un altro più spazioso in un edificio in costruzione sempre in zona City Life, a due passi da dove abitano ora. In estate i Ferragnez hanno condotto i follower in una visita virtuale del loro nuovo nido e hanno inquadrato gli spazi. A lasciare a bocca aperta era stata soprattutto la piscina condominiale, rimasta nel cuore di molti che l'hanno riconosciuta subito nelle foto di Beatrice e Marco.

I commenti dei follower

Sui social sono partite in fretta le accuse a Beatrice Valli e Marco Fantini, che secondo gli hater avrebbero copiato i Ferragnez. Sono stati accusati di essere una "brutta imitazione": "Fate i Ferragnez, ma non lo siete" ha scritto qualcuno, "Sembrano le stesse immagini postate da Fedez e sua moglie", ha scritto qualcun altro, "Mi ricorda un video già visto...", "Andate a convivere con Chiara Ferragni?" sono solo alcuni dei commenti. Le due coppie hanno acquistato un appartamento nello stesso edificio, e non c'è nulla di cui stupirsi visto la zona e il prestigio dell'immobile. C'è solo da chiedersi come saranno i rapporti di vicinato tra influencer.