Beatrice Valli nella "piscina dei peccati" in Puglia

L'organizzazione delle nozze è stata impegnativa, e l'evento emozionante.

Ora per Beatrice Valli e Marco Fantini è arrivato il momento di riposarsi e ricaricare le pile. Per farlo hanno scelto un resort in Puglia dove si godono qualche giorno di vacanza con i figli Alessandro, Bianca e Azzurra . L'influencer ne approfitta per qualche scatto sexy in bikini a mollo in quella che è stata ribattezzata da suo marito "la piscina dei peccati".