Beatrice Valli svela in anteprima i dettagli delle nozze

La data è stata fissata per il 29 maggio e mentre inizia il countdown, l'influencer soddisfa la curiosità dei follower svelando in anteprima alcuni dettagli. Senza sbilanciarsi troppo, rivela indizi succosi sul suo abito da sposa e su quello delle damigelle, sull'addio al nubilato, su fedi e bomboniere.

I follower di Beatrice impazziscono dalla curiosità e lei si diverte a dare loro qualche chicca che fa aumentare l'acquolina in bocca. Il vestito della sposa, ovviamente, c'è già: "E' bianco e lungo", svela la figlia Azzurra che, dopo aver visto cosa indosserà sua madre, non è più contenta della mise scelta per lei. La prova capelli è stata impegnativa ma produttiva: "Ne abbiamo fatte due, mezza giornata ne abbiamo fatta una, poi non andava bene e ne abbiamo fatta un'altra".



I tre figli della Valli (Azzurra, Bianca e Alessandro) avranno un ruolo speciale durante il gran giorno dei loro genitori ma che cosa faranno di preciso non viene svelato: "E' una sorpresa" dice la futura sposa ai follower. Le damigelle saranno le sue due sorelle Ludovica ed Eleonora e la sua migliore amica, che farà da testimone. Il loro abito è già stato scelto, ma vanno definiti ancora gli ultimi dettagli.

Le bomboniere non sono state ancora definite: "Non so neanche se le faremo, faremo una cosa un po' diversa", racconta. Mentre per le fedi, aveva raccontato in passato Beatrice, lei e Marco hanno preferito andare sul classico scegliendo qualcosa di semplice, con scritti i loro nomi e la data all'interno.



L'addio al nubilato della Valli sarà in Puglia dove trascorrerà 3 giorni a tutto divertimento insieme alle amiche. Il viaggio di nozze invece è ancora da programmare, ma slitterà sicuramente all'anno prossimo.

"Oggi mi sono super emozionata quando ho fatto la prova perché quando ero tutta pronta e preparata, lì mi sono resa conto che tra pochissimo mi sposerò" ha raccontato Beatrice. Non ci sarà nessuna diretta social, "vogliamo goderci questo giorno al massimo", ha spiegato l'influencer. Ma di sicuro non mancheranno foto e racconti del grande evento. Non resta che aspettare.