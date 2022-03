Beatrice Valli e Marco Fantini scelgono le fedi: le nozze tra due mesi

Chiara Ferragni con la giacca da baseball per lo shopping in centro

Una serie di scatti che li ritraggono felici e abbracciati fuori dal negozio di Firenze, mentre si baciano e si stringono l'uno all'altra. Beatrice e Marco hanno appena scelto gli anelli con cui si giureranno amore eterno. "Non sei più in tempo per cambiare idea Marco Fantini. Oggi per la prima volta sulle fedi eravamo d’accordo. Iniziamo bene", ha scritto la futura sposa condividendo gli scatti.

"Abbiamo scelto delle fedi molto classiche perché è quello che ci rappresenta. In più ci piacciono le cose molto semplici", ha spoilerato la Valli, spiegando che si tratta di un classico anello di oro giallo, uguale per entrambi. La scelta è stata facile, e sono stati subito d'accordo. All'interno delle fedi hanno fatto scrivere ognuno il nome dell'altro con la data, raccontano ai follower.

La data delle nozze, che avranno luogo a Capri, è stata fissata per il 29 maggio, come la Valli ha confessato a "Verissimo". Durante la chiacchierata con Silvia Toffanin ha spiegato che è un giorno dal forte valore simbolico, visto che coincide con l'anniversario della scelta di Marco a "Uomini&Donne" (lui era tronista e lei corteggiatrice). L'abito bianco è pronto, ma la mamma della sposa è l'unica persona a conoscere i dettagli. La proposta di nozze era andata in scena a Parigi con la Torre Eiffell sullo sfondo, la cerimonia non può essere da meno.

