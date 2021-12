Beatrice Valli in mutande davanti all'albero a luci… rosse!

Tgcom24 1 di 18 Instagram 2 di 18 Instagram 3 di 18 Instagram 4 di 18 Instagram 5 di 18 Instagram 6 di 18 Instagram 7 di 18 Instagram 8 di 18 Instagram 9 di 18 Instagram 10 di 18 Instagram 11 di 18 Instagram 12 di 18 Instagram 13 di 18 Instagram 14 di 18 Instagram 15 di 18 Instagram 16 di 18 Instagram 17 di 18 Instagram 18 di 18 leggi dopo slideshow ingrandisci

Meglio il pizzo rosso o quello nero? Il body o il completino intimo? Beatrice Valli è indecisa e chiede aiuto ai follower. Posa affascinante e sensuale davanti all’abete addobbato alternando mise sexy per le festività. E se il Marchini non riesce a consigliarla, ci penseranno i fan sbalorditi da tante curve in bella mostra a suggerirle il look giusto per il Capodanno.