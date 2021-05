Beatrice Valli e Marco Fantini, festa in terrazza per il primo compleanno di Azzurra

Una cartolina da fiaba raffigura le sorelle Valli in festa per il compleanno della più piccola dei figli di Beatrice e Marco Fantini. Per la festa di Azzurra, un anno, le influencer si sono riunite sulla terrazza milanese per brindare con i loro figli. Torta da sogno, palloncini e addobbi impeccabili, gonfiabili, magie e dolcetti personalizzati per la prima candelina di Zuzu come si fa chiamare la piccina di casa, terzogenita di Beatrice, dopo Bianca e Alessandro.

La storia d’amore tra Beatrice Valli e Marco Fantini è nata sotto i riflettori: lei corteggiatrice a “Uomini e Donne” e lui tronista nella trasmissione Mediaset di Maria De Filippi. La scintilla è scoccata subito e la coppia vive a Milano con le loro due bambine, Bianca e Azzurra. Beatrice era già mamma di Alessandro, avuto da una precedente relazione con il calciatore Nicolas Bovi.

Anche le sorelle Ludovica ed Eleonora sono molto social, fanno le influencer e sono mamme molto attive nel postare la loro vita sul web. Eleonora ha due bambini, Carlo Alberto e Ludovica Allegra, avuti dal compagno Luca Babbini, mentre la più piccola delle sorelle Valli, Ludovica è diventata mamma da poco di Anastasia.

La festa di Zuzu è stata la simpatica occasione per una rimpatriata in famiglia sulla terrazza milanese dei Fantini. “Azzurra con quegli occhi azzurri fai innamorare le persone di te. E con quel cammino divertente fai ridere più di tutti. E con quei piedini cicciottelli fai venire la bellezza in tutto il mondo. (questa è una lettera che Alle ha scritto stamattina a scuola per Azzurra, ho pianto per mezz’ora quando l’ho letta ma rappresenta in pieno ciò che Azzurra significa per noi, un qualcosa di speciale, unico e magico” ha scritto Beatrice postando la letterina del fratello maggiore Alessandro dedicata alla festeggiata.

