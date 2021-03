Con una serie di scatti social, Ludovica Valli ha annunciato ai follower di essere diventata mamma. "Anastasia, Ludovica Di Gregorio sei la ragione della nostra esistenza. 8/3/2021 a te baby della nostra vita, alla forza delle donne e alla loro continua rinascita", ha scritto la ex tronista per annunciare la nascita della bimba. Per lei e per il suo compagno Gianmaria Di Gregorio , con cui fa coppia dal 2019, è la prima figlia.

Ludovica Valli è diventata mamma, fiocco rosa per l'ex tronista Instagram 1 di 20 Instagram 2 di 20 Instagram 3 di 20 Instagram 4 di 20 Instagram 5 di 20 Instagram 6 di 20 Instagram 7 di 20 Instagram 8 di 20 Instagram 9 di 20 Instagram 10 di 20 Instagram 11 di 20 Instagram 12 di 20 Instagram 13 di 20 Instagram 14 di 20 Instagram 15 di 20 Instagram 16 di 20 Instagram 17 di 20 Instagram 18 di 20 Instagram 19 di 20 Instagram 20 di 20 leggi dopo slideshow ingrandisci

Leggi Anche Le dieci cose che non sai su Ludovica Valli, la nuova regina di Instagram

Il 2 marzo Ludovica ha compiuto 24 anni e ha "rischiato" di festeggiare in sala parto. Sui social aveva scritto: "Stavo pensando che non avrò alcun desiderio da esprimere quest’anno, perché ho veramente già tutto ciò di cui ho bisogno. Quest’anno ho solo tanti tantissimi ringraziamenti da fare a questa vita. Quest’anno lei mi ha regalato il regalo in assoluto più bello e immenso degli ultimi anni ... la nostra Baby che a giorni sarà tra noi". E infatti meno di una settimana dopo è arrivato sui social l'annuncio tanto atteso, con una foto della manina della piccola e quella della mamma e del papà.

Leggi Anche Beatrice Valli e Marco Fantini in festa per il battesimo della piccola Azzurra

Per la Valli, che aveva tenuto costantemente aggiornati i follower con foto (anche sexy) della gravidanza, è arrivata una pioggia di auguri. Prima di tutti quelli di sua sorella Beatrice Valli, già mamma di tre bambini. Ma anche Giulia De Lellis, Valentina Ferragni, Costanza Caracciolo, Ginevra Mavilla hanno dedicato un pensiero d'affetto per la piccolina appena nata e per i suoi genitori.

Potrebbe interessarti anche: