Le dieci cose che non sai su Ludovica Valli, la nuova regina di Instagram

Ha cominciato a farsi conoscere al grande pubblico attraverso "Uomini e Donne", ma ultimamente sta spopolando sul web grazie al suo profilo Instagram, dove si racconta attraverso scatti di ogni tipo. Classe 1997, Ludovica Valli è stata una grande protagonista nel programma condotto da Maria De Filippi, dove ha conosciuto l'ex compagno Fabio Ferrara. Con quest'ultimo ha quindi partecipato a "Temptation Island", ma dopo la trasmissione di Canale 5 il legame tra i due si è rotto definitivamente e Ludovica si è avvicinata al suo personal trainer Federico Accorsi.



Ma le curiosità che si celano dietro l'ex tronista non finiscono ovviamente qua, basti analizzare i suoi numerosi e particolari tatuaggi, o la sua grande passione per la cucina, o ancora l'odio per l'acqua che a suo parere "non sa di nulla". Ecco dunque un video per conoscere tutti i suoi segreti.