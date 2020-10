Beatrice Valli e Marco Fantini in festa per il battesimo della piccola Azzurra

Per il battesimo della piccola Azzurra , Beatrice Valli e Marco Fantini hanno organizzato una giornata davvero speciale. Hanno festeggiato insieme ad alcuni amici immersi in un'atmosfera country chic, tra palloncini e dolcetti colorati. La festeggiata era dolcissima con il suo vestitino bianco e fascia in testa, ma non erano da meno la sorellina Bianca e il fratellino Alessandro .

"Una giornata speciale", l'ha definita Fantini. Poche parole ma che descrivono perfettamente il party tra intimi dedicato ad Azzurra. Per festeggiare la bimba c'erano zia Ludovica Valli (in dolce attesa) e gli amici più cari di mamma e papà. Beatrice, radiosa come sempre, ha scelto un vestito dalle tinte chiare e con una delicata fantasia floreale perfettamente in tema con l'atmosfera generale. In abito grigio, Marco era elegante e affascinante. Tutti i bambini erano in bianco, non solo la festeggiata ma anche Bianca, tutta spumeggiante in tulle, e Alessandro con maglioncino e pantaloni da ometto perfetto.

Palloncini colorati dalle tinte pastello, una torta a tre piani decorata con i fiori, dolci e leccalecca per i più piccoli hanno fatto da cornice a una giornata all'insegna dell'amore e della serenità. Fantini e la Valli, con i loro figli formano una famiglia davvero speciale. Azzurra è l'ultima arrivata, nata a maggio di quest'anno, mentre Bianca ha già due anni e Alessandro, nato da una precedente relazione di Beatrice, ne ha otto. Presto la coppia, nata negli studi di "Uomini&Donne" coronerà con le nozze il suo sogno d'amore: previste per lo scorso 26 settembre sono state rimandate a causa della pandemia.

