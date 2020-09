Beatrice Valli mostra le curve arrotondate: "Accettate il vostro corpo, non è la taglia a definire chi siete"

"Imparare ad amarsi ed accettarsi nonostante i cambiamenti è fondamentale!", anche Beatrice Valli, come tante altre celebrities, lancia il suo messaggio sulla "body acceptance" , ovvero l'accettazione del proprio corpo con difetti e imperfezioni annessi. A tre mesi e mezzo dal terzo bebè l'influencer e ex volto di "Uomini e Donne" ha condiviso un video su Instagram e un lungo post: "Ricordiamoci che non è la nostra taglia a definire chi siamo, infatti siamo tutte bellissime nelle nostre diversità", ha scritto.

Beatrice Valli: "Non è la nostra taglia a definire chi siamo..." IPA 1 di 25 IPA 2 di 25 IPA 25 di 25 IPA 25 di 25 IPA 25 di 25 IPA 25 di 25 IPA 25 di 25 IPA 25 di 25 IPA 25 di 25 IPA 10 di 25 IPA 11 di 25 IPA 12 di 25 Instagram 13 di 25 Beatrice Valli Instagram 14 di 25 Instagram 15 di 25 Instagram 16 di 25 Instagram 17 di 25 Instagram 18 di 25 Instagram 19 di 25 Instagram 20 di 25 Instagram 21 di 25 Instagram 22 di 25 Instagram 23 di 25 Instagram 24 di 25 Instagram 25 di 25 leggi dopo slideshow ingrandisci



Venticinque anni e tre volte mamma, Beatrice Valli mostra con nonchalance le sue morbide curve post gravidanza in lingerie intima. Bellissima anche con qualche chilo di troppo l'influencer, che ha dato alla luce una bimba, Azzurra, a maggio, ci tiene a sottolineare come sia importante accettare con un sorriso le imperfezioni del proprio corpo. Lo aveva già fatto a luglio invitando le neo mamme a non nascondere smagliature e chiletti di troppo, lo ribadisce nel lungo post che accompagna il video in cui posa in lingerie: "Non vi ho mai nascosto la trasformazione che ha subito il mio corpo dopo la terza gravidanza..." scrive l'influencer da oltre 2 milioni e mezzo di follower.

"A tre mesi e mezzo dal parto ho ricominciato ad allenarmi con più costanza, ma come vi ho sempre detto non ho fretta di tornare nelle mie forme pre parto. Sentirsi confident e a proprio agio è la chiave...", spiega la Valli che con il compagno Marco Fantini ha già un'altra figlia, Bianca (nata due anni fa) e un figlio, Alessandro (8 anni) avuto da una relazione precedente.

VEDI ANCHE