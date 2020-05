Beatrice Valli al nono mese, countdown col pancione nudo

La gravidanza di Beatrice Valli è ormai agli sgoccioli e l'influencer si prepara ad abbracciare la sua terzogenita, Azzurra . Anche papà Marco Fantini non sta più nella pelle, e su Instagram condivide un tenero scatto delle sue donne (come le definisce nel post) accoccolate sul letto: la sua futura moglie sfoggia orgogliosa il bel pancione nudo mentre la piccola Bianca lo bacia con dolcezza. Un'immagine tenerissima che ha subito conquistato migliaia di follower, entusiasti di vedere la loro beniamina così felice.

Dalla foto postata da Fantini traspare tutta la gioia che prova nel diventare papà per la seconda volta e tutto il suo amore verso Bianca e Beatrice. Nello scatto c'è la sua compagna distesa sul letto, con addosso solo un paio di slip bianchi. Senza make up e con i capelli arruffati, sfoggia il ventre rotondo e copre il seno con le mani. Si lascia coccolare da sua figlia Bianca, che ha da poco compiuto due anni e aspetta anche lei con trepidazione l'arrivo della sorellina. Ormai manca davvero poco: la ex corteggiatrice è al nono mese di gravidanza e la nascita della bimba è prevista per la prima settimana di maggio.

Per la Valli sarà il terzo parto: oltre alla bimba avuta da Fantini ha anche un maschio, Alessandro, nato dalla storia con il suo ex Nicolas Bovi quando aveva solo 17 anni. L'influencer ha sempre desiderato una famiglia numerosa e in Marco ha trovato la persona giusta per realizzare il suo desiderio. Il loro amore è nato davanti alle telecamere durante "Uomini e Donne" e la loro storia romantica prosegue sui social, dove condividono ogni momento con i fan. Dalla proposta di nozze al baby shower, la coppia ha reso partecipi i follower degli attimi più belli della loro vita insieme: "Ora aspettiamo solo che ci diciate che il travaglio è iniziato", scrivono in molti.

