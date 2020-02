Per Beatrice Valli un baby shower tutto rosa

Gli addobbi sono rosa e celesti per non rovinare la sorpresa, ma al momento opportuno un'esplosione di palloncini e coriandoli rosa svela il segreto: Beatrice Valli e Marco Fantini diventeranno genitori di una bimba. E' la terza gravidanza per l'ex corteggiatrice di "Uomini&Donne", che a 25 anni è già mamma di Alessandro (avuto da una precedente relazione) e Bianca. La terzogenita si chiamerà Azzurra, come svelato dalla coppia a "Verissimo".