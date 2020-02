Beatrice Valli  a “Verissimo”: “Gravidanza difficile, ho avuto problemi di salute”

Sono abituati a stare sotto gli occhi di tutti sui social, ma sono ospiti per la prima volta nel salotto di Silvia Toffanin. Beatrice Valli e Marco Fantini, coppia

nata a "Uomini e Donne" nel 2014, raccontano a "Verissimo" la loro vita con i due figli - il primo nato da una precedente relazione della ex corteggiatrice - e la terza gravidanza della giovane infuencer. "E' impegnativa, più complicata delle altre due - racconta Beatrice, in studio con il pancione in vista - Sono stata poco bene e sono stata sottoposta a cure pesanti, molto difficili da sopportare. Non sono tranquilla come le altre volte, ma sono contenta".