Fiocco rosa per Beatrice Valli e Marco Fantini . La coppia ha finalmente potuto abbracciare la piccola Azzurra , nata dopo una gravidanza complicata. Per l'influencer è la terza figlia: con il suo compagno ha già Bianca (nata due anni fa), oltre ad Alessandro (8 anni) avuto da una relazione precedente. Da quando è entrata in ospedale, oltre 24 ore prima del parto, la neomamma ha tenuto aggiornati i follower su tutti gli sviluppi, fino alla bellissima notizia.

Beatrice Valli è diventata mamma: è nata Azzurra Fantini 1 di 32 Instagram 2 di 32 Instagram 3 di 32 Instagram 32 di 32 Instagram 32 di 32 Instagram 32 di 32 Instagram 32 di 32 Instagram 32 di 32 Instagram 32 di 32 Instagram 10 di 32 Instagram 11 di 32 Instagram 12 di 32 Instagram 13 di 32 Instagram 14 di 32 15 di 32 16 di 32 Instagram 17 di 32 Instagram 18 di 32 Instagram 19 di 32 Instagram 20 di 32 Instagram 21 di 32 Instagram 22 di 32 Instagram 23 di 32 Instagram 24 di 32 Instagram 25 di 32 Instagram 26 di 32 Instagram 27 di 32 Instagram 28 di 32 Instagram 29 di 32 Instagram 30 di 32 Instagram 31 di 32 Instagram 32 di 32 leggi dopo slideshow ingrandisci

LEGGI ANCHE > Beatrice Valli al nono mese, countdown col pancione nudo

"La prossima foto sarà con Azzurra", ha scritto Beatrice accanto a una foto che litrae sul letto di ospedale, con tanto di mascherina, e in trepidazione per l'arrivo della sua piccola. E ha aggiunto: "Stanotte alle ore 01.00 mi si sono rotte le acque, ho aspettato un po’ ad andare in ospedale perché non avevo ne contrazioni e perdite particolari, alle 7 mi sono fatta accompagnare dal ‘Marchini’ che ora è a casa tutto agitato (uomini) che spera di ricevere presto una mia telefonata e ovviamente dovrà recarsi velocemente in ospedale". Ma il bebè si è fatto attendere, e la Valli ha raccontato nelle storie di essere partita in fretta e furia da casa ma poi le contrazioni non sono iniziate come avrebbero dovuto. Nel frattempo Marco Fantini era casa con gli altri bambini, anche loro in attesa della bella notizia.

LEGGI ANCHE >Per Beatrice Valli un baby shower tutto rosa

Per la Valli la sua terza gravidanza non è stata certo una passeggiata. A "Verissimo" aveva raccontato: "E' impegnativa, più complicata delle altre due. Sono stata poco bene e sono stata sottoposta a cure pesanti, molto difficili da sopportare. Non sono tranquilla come le altre volte, ma sono contenta". Delle complicazioni che ha avuto ne ha parlato anche sui social, dove ha spiegato di avere malesseri continui e nausee. Poi ci si è messa anche l'emergenza coronavirus a portare un po' di preoccupazione in più nella ex tronista. Per fortuna, alla fine, tutto si è risolto per il meglio. Marco non ha potuto essere presente in sala parto ma è rimasto fuori, pronto ad abbracciare la sua bambina.

Potrebbe interessarti: