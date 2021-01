Beatrice Valli: “Grazie al Marchini un compleanno diverso, ma speciale”

“Tanti auguri alla donna della mia vita. Ti amo Beatrice Valli” scrive Marco Fantini, che per la sua dolce metà ha organizzato un compleanno con i fiocchi. Lei, mamma di tre bambini, compie 26 anni e lui ha pensato proprio a tutto. Un angolo della casa è stato adibito a tema per le foto ricordo, la cena, l’aperitivo di coppia e i baci. “Questo compleanno è stato diverso dal solito, ma non meno speciale. Il Marchini è stato bravissimo ad organizzarmi uno dei più bei compleanni di sempre, un compleanno passato tra le braccia della mia famiglia” ha scritto Bea.

“(Tra le braccia) del mio Marco, del mio Alle, della mia Bubi e della mia piccola Zuzu – ha continuato la Valli in un post - Non finirò mai di ringraziarli per le gioie e le emozioni che ogni giorno mi regalano e li ringrazio ancora infinitamente di essere sempre il mio posto sicuro, la mia casa, la mia forza. Questi 26 anni li dedico a loro. Grazie di esserci, sempre”.

La mattina è cominciata con una corsetta e una bella spesa, il tutto per tenere lontana da Casa la Valli, mentre veniva allestita e addobbata di tutto punto. Poi a casa i preparativi per la festa in famiglia con i bimbi emozionati e felici di festeggiare in casa la loro mamma. “Casa per me è il posto in cui ci si sente al sicuro e protetti. E’ il calore della mia famiglia. È un posto in cui sentirsi a proprio agio sempre, per questo per me ha un valore fondamentale e mi sto impegnando tanto per renderla perfetta” è uno dei post di Beatrice a proposito del suo nido d’amore. Guarda le foto e scopri come è stata allestita la festa della Valli…

