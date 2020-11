Beatrice Valli festeggia il compleanno del figlio Alle: la casa si riempie di fucili giocattolo

"Un compleanno diverso ma pur sempre meraviglioso", scrive Beatrice Valli condividendo le immagini della festa casalinga per il suo Alessandro , che compie 8 anni. Un party in famiglia e senza invitati, ma non manca proprio nulla. C'è la torta, ci sono i palloncini e soprattutto i regali: per il bimbo tanti pacchetti che nascondono altrettanti fucili giocattolo.

"Alle era super felice e questa per me è stata l’unica cosa importante. Il tutto va un po' fuori dalla mia palette di colori certo, ma questo è ciò che si fa per i figli", prosegue Beatrice nel suo post, commentando le decorazioni in arancione e blu. Lei ha scelto un look semplicissimo, composto da jeans e una maglietta semitrasparente color nude. Tuta grigia per Marco Fantini, abitino da principessa per Bianca, pagliaccetto rosa per la piccola Azzurra, nata da pochi mesi, e t-shirt della Juve per il festeggiato che ha spento le candeline sfoggiando un sorriso dolcissimo.

"Tu che mi hai fatto diventare mamma, tu che mi hai resa la donna che sono, tu che mi hai insegnato ad essere forte, tu che riempi la mia vita da 8 anni e ogni giorno di più ti ringrazio per la fortuna che ho avuto ad aver messo al mondo un bambino come te", ha scritto la Valli in un altro post di auguri dedicato a suo figlio. Alessandro, Alle per gli amici, è nato quando l'influencer aveva solo 17 anni. Con il papà del bimbo, Nicolas Bovi, la storia d'amore è finita da tempo, ma ora lei è felice insieme a Marco Fantini. I due, che si sono conosciuti grazie a "Uomini e Donne", hanno avuto altre due figlie e presto diventeranno marito e moglie.

